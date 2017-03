Nach Festnahme in Aachen: DNA-Spur könnte dem Verdächtigen zum Verhängnis werden

Nach der Festnahme eines mutmaßlichen Erpressers, der Eltern mit der Tötung ihrer Kinder gedroht haben soll, untermauert laut Polizei eine DNA-Spur des Mannes den Tatverdacht.

Sie sei an der Klebestelle eines Briefumschlags gefunden worden, in dem ein Erpresserbrief war, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Verdächtige war am Mittwoch festgenommen worden und bestreitet die Vorwürfe. Seit Donnerstag sitzt er in Untersuchungshaft.

Mit einer freiwillig abgegebenen Speichelprobe hätten die Ermittler gezielt nach Vergleichsmaterial an den Briefen gesucht. Der 49-Jährige soll von mindestens 13 Eltern aus Aachen und Umgebung die Zahlung einer fünfstelligen Summe gefordert haben, ansonsten werde er die Kinder töten. Der Polizei war er bis dahin nicht bekannt.

Der Mann war nach einer öffentlichen Foto-Fahndung in Eschweiler bei Aachen an seiner Arbeitsstelle festgenommen worden.

(siev/dpa)