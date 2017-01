später lesen Schwerer Unfall in Dorsten Mann prallt mit Auto vor Baum Teilen

2017-01-03T07:48+0100 2017-01-03T09:55+0100

Bei einem Autounfall in Dorsten hat sich ein Mann am Montagabend schwer verletzt. Er kam mit seinem Wagen von der Straße ab und prallte vor einen Baum. Dabei wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt.