später lesen Er wollte ein Wespennest loswerden... Dorstener steckt Haus mit Haarspray in Brand 2018-04-30T13:39+0200 2018-04-30T13:40+0200

Ein Mann hat bei dem Versuch, ein Wespennest zu vernichten, ein Haus in Brand gesetzt. Er richtete einen Schaden in Höhe von rund 100.000 Euro an.