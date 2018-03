später lesen Schwerer Diebstahl Unbekannte stehlen 300-Kilo-Fahrkartenautomat in Dortmund 2018-03-26T15:18+0200 2018-03-26T15:18+0200

In einer nächtlichen Aktion haben Diebe an einer Dortmunder Haltestelle einen schweren Fahrkartenautomaten gestohlen. Der Automat wiegt 300 Kilogramm. In ihm befand sich auch Bargeld.