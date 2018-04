später lesen 40 Kilo Münzen in Dortmund gefunden Ein Schatz aus der (Kühl-)Truhe FOTO: Polizei Dortmund/dpa FOTO: Polizei Dortmund/dpa 2018-04-18T07:24+0200 2018-04-18T11:28+0200

Mitarbeiter einer Entrümpelungsfirma haben in Dortmund einen kleinen Schatz gefunden: In einer alten Tiefkühltruhe eines Großmarktes entdeckten sie 40 Kilogramm Münzen aus verschiedenen Staaten. Wie das Geld in die Truhe kam, ist nicht bekannt.