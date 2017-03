Handy des Vermissten in Trümmern geortet

Explosion in Dortmund

Eine Explosion hat ein Wohnhaus in Dortmund zerstört. Es gibt einen Schwerverletzten, ein Mann wurde leicht verletzt. Ein Bewohner wird vermisst. Sein Handy wurde in dem Haus geortet. Die Feuerwehr will auch in der Nacht weiter suchen.

Seit dem frühen Morgen läuft die Suche nach dem vermissten Bewohner des Hauses, das durch die Explosion stark beschädigt worden ist. Suchhunde sind vor Ort, die Helfer setzen eine Wärmebildkamera und eine Drohne ein. Mit einem Horchgerät versuchen die Retter Klopfgeräusche wahrzunehmen - bislang ohne Erfolg.

Am Nachmittag war die Suche nach dem Vermissten zeitweise unterbrochen worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Das beschädigte Haus selbst, aber auch die anliegenden Gebäude sind einsturzgefährdet.

Suche geht in der Nacht weiter

Auch am Abend ist das Technische Hilfswerk dem Einsatzleiter der Feuerwehr zufolge noch damit beschäftigt, das Gebäude abzusichern. "Parallel wird weiter gesucht", sagte der Einsatzleiter. Allerdings können die Retter wegen der Einsturzgefahr nicht in das Haus selbst vordringen. Dort war am Nachmittag das Handy des Vermissten geortet worden.

Stein für Stein werde abgetragen in der Hoffnung, den vermissten Bewohner zu finden. Die Feuerwehr beleuchtete das Haus am Abend, damit die Suche in der Nacht weitergehen kann. "Solange wir davon ausgehen, dass wir einen Menschen retten können, suchen wir weiter", sagte eine Sprecherin.

Explosion am Morgen

Einsatzkräfte konnten am Freitagmorgen einen schwer verletzten Mann aus dem zerstörten Haus retten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Zwei Zeugen stehen nach Angaben der Feuerwehr unter Schock. Einer von ihnen sei durch die Trümmerteile offenbar auch leicht verletzt worden. Der Grund für die Detonation ist noch ungeklärt. Die Polizei wird die Ermittlungen aufnehmen. Gasgeruch habe die Feuerwehr zunächst nicht wahrgenommen, auch technisch sei kein Gas festgestellt worden.

Offenbar waren die meisten Bewohner zum Zeitpunkt der Explosion bereits nicht mehr in dem Mehrfamilienhaus. Durch die Wucht der Explosion wurden das Dachgeschoss und die beiden oberen Stockwerke zerstört. Zwischen den angrenzenden Wohnhäusern im Vorort Dortmund-Hörde klafft jetzt eine große Lücke. Lediglich das Erdgeschoss des verwüsteten Hauses scheint noch intakt zu sein. Tonnen von Trümmerteilen flogen auf die Straße und zerstörten geparkte Autos. Auch der Hinterhof wurde mit Trümmern übersät.

Am Vorabend Polizeieinsatz wegen Ruhestörung

Anwohner haben der Polizei berichtet, dass es mit einem Mieter des Hauses in der Vergangenheit öfter Probleme gegeben habe. Die Polizei bestätigt, dass es am Donnerstagabend einen Polizeieinsatz an der Adresse gegeben hat. "Grund war eine Ruhestörung", sagte ein Sprecher. Ob es einen Zusammenhang zwischen diesem Einsatz und der Explosion gibt, wird derzeit ermittelt. Derart heftige Explosionen sind Fachleuten zufolge sehr selten.

Hörde liegt im Dortmunder Süden und ist mit rund 23.000 Einwohnern einer der größten Vororte der Ruhrgebietsmetropole. Hörde war bis zum Ende des 20. Jahrhunderts von der Stahlindustrie geprägt.

