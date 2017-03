Festnahme in Dortmund

Nach der schweren Explosion in einem Dortmunder Wohnhaus hat die Polizei einen Mieter im Verdacht, die Explosion mit Absicht ausgelöst zu haben. Der 48-Jährige wurde dabei selbst schwer verletzt. Eine weitere Person wurde am Freitagabend noch vermisst.

Die Person könnte unter den Trümmern liegen. Noch eine weitere Person verletzt, diese allerdings nur leicht.

Die Explosion am Freitagmorgen hatte das Mehrfamilienhaus im Stadtteil Hörde weitgehend zerstört. Angaben, wie der 48-Jährige die Detonation ausgelöst haben soll, machten die Ermittler zunächst nicht. Der Mann wurde selbst schwer verletzt. Inzwischen wurde er festgenommen. Rettungskräfte hatten ihn nach dem Unglück geborgen und in ein Krankenhaus gebracht.

Weil am Nachmittag das Mobiltelefon der vermissten Person in dem Haus geortet wurde, könnte sie in dem eingestürzten Gebäude liegen, wie die Feuerwehr mitteilte. Bei der Suche nach der 36-Jährigen setzten die Retter auch Spürhunde und eine Wärmebildkamera ein, aber ohne Erfolg.

Drohende Einsturzgefahr

Am Nachmittag mussten die Retter wegen drohender Einsturzgefahr die Suche nach der Person unterbrechen. Die Wände der Nachbarhäuser mussten zunächst abgestützt werden. Diese Arbeiten sollten bis in die Nacht dauern. Ein verschütteter Raum muss noch durchsucht werden. Insgesamt waren weit mehr als 100 Kräfte im Einsatz.

Zwei Zeugen der Explosion standen nach Angaben der Feuerwehr unter Schock. Das Paar wurde von der Druckwelle auf der Straße erfasst, es erlitt aber keine äußeren Verletzungen.

Infolge der Wucht der Explosion waren das Dachgeschoss und die beiden oberen Stockwerke zerstört worden. Zwischen den angrenzenden Wohnhäusern im Vorort Dortmund-Hörde klafft eine große Lücke. Das Erdgeschoss blieb weitgehend intakt. Tonnen von Trümmerteilen flogen auf die Straße und zerstörten geparkte Autos. Auch der Hinterhof wurde mit Trümmern übersät. Die Bewohner der beschädigten Nachbarhäuser mussten ihre Wohnungen verlassen.

Hörde liegt im Dortmunder Süden und ist mit rund 23 000 Einwohnern einer der größten Vororte der Ruhrgebietsmetropole. Bis Ende des 20. Jahrhunderts war der Standort von der Stahlindustrie geprägt.

