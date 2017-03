In der Nacht zu Dienstag ist ein Mensch gestorben, als ein Fahrkartenautomat in Dortmund-Scharnhorst explodierte. Der Automat wurde offenbar mutwillig gesprengt, um das Geld im Innern freizulegen.

Um 2.08 Uhr wurde die Polizei alarmiert, weil am Bahnsteig in Dortmund-Scharnhorst der Fahrkartenautomat gesprengt worden war. In der Nacht habe es zunächst einen Hinweis auf einen lauten Knall an dem Bahnhof gegeben, berichtete ein Sprecher der Bundespolizei. Auf dem Bahnsteig entdeckten Einsatzkräfte dann einen völlig zerstörten Fahrscheinautomaten. Ein Schwerverletzter habe davor gelegen und sei trotz Wiederbelebungsmaßnahmen noch vor Ort gestorben. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich um einen 31-Jährigen handeln, wie die Polizei Dortmund unserer Redaktion sagte.

Unklar ist noch, ob es sich bei dem Toten um den Täter handelte. Die Staatsanwaltschaft will im Laufe des Tages weitere Informationen bekannt geben.

Der Bahnverkehr ist zwischen Dortmund und Hamm beeinträchtigt. Betroffen sind die Linien RE1, RE6 und RE11. Weitere Infos gibt die Bahn hier.

