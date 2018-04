später lesen Ermittlungen in Dortmund Feuerwehr findet tote Frau in Wohnung 2018-04-30T07:18+0200 2018-04-30T07:23+0200

In einer Wohnung in Dortmund hat die Feuerwehr am Sonntagabend eine tote Frau gefunden. Ein Mann, der ebenfalls in der Wohnung war, hatte den Notruf alarmiert.