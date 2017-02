Frau will Mädchen helfen - 14-Jähriger schlägt ihr ins Gesicht

In Dortmund soll eine 34 Jahre alte Frau von einem Jungen angegriffen worden sein, als sie einem Mädchen helfen wollte, das augenscheinlich belästigt wurde. Die Frau traf ein Faustschlag ins Gesicht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Laut Polizei hatte die Dortmunderin am vergangenen Samstag im Bereich des Geländes der Aplerbecker Mark-Grundschule eine mehrköpfige Gruppe Kinder oder Jugendliche bemerkt. Sie hatte den Eindruck, dass dort ein etwa 13 Jahre altes Mädchen von drei bislang unbekannten Jungen belästigt wurde. Die Frau wollte helfen und sprach die Gruppe an.

Da habe sie einer der Jungen mit der Faust direkt ins Gesicht geschlagen. Die Frau sei zu Boden gestürzt und habe sich verletzt, teilte die Polizei mit. Als die 34-Jährige am Boden lag, habe der Junge ihr noch mehrfach in den Bauch getreten. Die komplette Gruppe sei anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet.

Der Täter soll etwa 14 Jahre alt und 1,50 Meter groß sein. Er habe braune Augen, dunkle Haare und nach Angaben des Opfers südländisches Aussehen. Das Mädchen, das offenbar belästigt wurde, soll etwa 13 Jahre alt sein mit blonden Haaren und einem deutschen Erscheinungsbild.

Die Polizei sucht nach dem jugendlichen Täter und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0231-132-7441 zu melden.

