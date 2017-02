später lesen 34-Jähriger festgenommen Polizei findet Sprengstoff in Gartenlaube in Dortmund 2017-02-16T07:10+0100 2017-02-16T07:10+0100

Bei einer Durchsuchung in Dortmund hat die Polizei am Mittwoch in einer Gartenlaube etwa 3,5 Kilogramm Sprengstoff gefunden. Ein Mann wurde festgenommen, der Stoff kontrolliert gesprengt.