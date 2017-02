Hauptbahnhof Dortmund Schwarzfahrer ruft "Allahu Akbar" - Reisende in Panik 2017-02-25T09:53+0100 2017-02-25T10:11+0100

In Dortmund hat ein junger Schwarzfahrer am Freitagabend Panik unter Reisenden hervorgerufen: Als die Bundespolizei seine Personalien aufnehmen wollte, rief er laut "Allahu Akbar" ("Gott ist groß"). Mehrere Menschen liefen in Angst aus dem Bahnhof.