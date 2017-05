später lesen Dortmund Spinne seilt sich im Auto ab - Mann verursacht Auffahrunfall FOTO: CC BY-SA 2.5 / Kulac 2017-05-03T10:35+0200 2017-05-03T10:56+0200

In Dortmund ist am Dienstag ein Mann mit seinem Wagen auf ein Auto aufgefahren, das an einer Ampel stand. Bei der Polizei gab er an, er sei vom Verkehr abgelenkt gewesen, denn: eine Spinne sei an der Sonnenblende vor ihm aufgetaucht.