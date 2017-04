Am Samstagnachmittag haben mehrere Unbekannte in einem Zug zwischen Schwerte und Dortmund einen Familienvater und dessen Sohn attackiert.

Gegen 16.30 Uhr wurden Einsatzkräfte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Dortmund zur dort einfahrenden Regionalbahn RB53 aus Schwerte gerufen.

Nach Aussage des Familienvaters hatten Unbekannte wenige Minuten zuvor ihn und seinen Sohn niedergeschlagen. Diese hatten versucht, seine beiden kleinen Töchter auf ihren Schoß zu setzen.

Der 39-Jährige stellte die Männer zur Rede, worauf diese unvermittelt auf ihn einschlugen. Sogar als der Mann aus Schwerte am Boden lag, traten die Schläger weiter auf ihn ein. Als sein 13-jähriger Sohn und seine Frau sich schützend vor ihn stellten, wurden auch diese verletzt.

An der Haltestelle "Signal Iduna Park" konnten die Täter flüchten. Der Familienvater trug eine Platzwunde an der Nase, der Lippe und Verletzungen am Ohr und der Schläfe davon.

Die Bundespolizei wertet derzeit die Videoaufnahmen in der RB53 aus und leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

(csr)