später lesen "Limbecker Platz" in Essen Drei Täter wollten laut Bericht mit Rucksack-Bomben zuschlagen FOTO: Rene Anhuth/ ANC-NEW 2017-03-13T14:37+0100 2017-03-13T14:26+0100

Was planten Salafisten in Essen? Einem Medienbericht zufolge wurden angeblich drei Attentäter rekrutiert, die am Samstagnachmittag um 16.30 Uhr einen Selbstmordanschlag mit Rucksack-Bomben ausführen sollten.

