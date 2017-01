später lesen A4 in Bensberg Drei Verletzte bei Massenunfall an Autobahn Teilen

An der Auffahrt der A4 in Bensberg sind am Montagmorgen bei einem Unfall drei Personen verletzt worden, zwei davon schwer. An dem Unfall waren insgesamt fünf Fahrzeuge beteiligt.

