Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Samstag gegen 21 Uhr einen Verkehrsunfall auf der A42 bei Gelsenkirchen verursacht und ist anschließend geflüchtet. Die Polizei bittet dringend um Zeugenhinweise.

Ein 32-jähriger Mann fuhr laut Polizei am Samstagabend mit seinem Wagen auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Duisburg, als in Höhe der Ausfahrt Gelsenkirchen Zentrum plötzlich ein schwarzes Fahrzeug unvermittelt von rechts nach links zog. Der Mann musste so stark bremsen, dass er die Kontrolle über sein Auto verlor nach rechts lenkte.

Er kam mit seinem Auto in die Ausfahrt, überfuhr das Sichtdreieck und stieß mit dem Fahrzeug eines 47-Jährigen zusammen. Dieser wollte gerade auf die A42 auffahren. Beide Fahrzeuge kamen erst im Grünstreifen zum Stillstand. Der 47-Jährige wurde durch die Kollision in seinem Auto eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten den Mann und brachten ihn schwer verletzt in ein Krankenhaus. Auch der 32-jährige Fahrer und ein Kind (6 Jahre alt), das im Wagen gesessen hatte, zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Autobahn war fast zwei Stunden gesperrt.

Die Polizei ist auf der Suche nach dem flüchtigen Fahrzeug. Möglicherweise handelt es sich um einen schwarzen VW Lupo. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

(siev)