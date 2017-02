später lesen Nach intensiver Suche Vermisster Arzt aus Dülmen tot in Dortmund gefunden FOTO: screenshot facebook FOTO: screenshot facebook 2017-02-27T23:58+0100 2017-02-28T10:28+0100

Der seit Donnerstag in Dülmen vermisste Arzt ist am Montagabend in Dortmund tot gefunden worden. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf ein Verbrechen.