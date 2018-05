später lesen Reparaturarbeiten in Düren Abwasserkanal eingebrochen - vier Meter tiefes Loch in Straße FOTO: dpa, rr tba FOTO: dpa, rr tba 2018-05-06T12:38+0200 2018-05-06T12:33+0200

Ein geborstenes unterirdisches Abwasserrohr hat in Düren ein rund vier Meter großes Loch in einer Straße verursacht. Die Einsatzkräfte sind am Wochenende deswegen im Dauereinsatz.

