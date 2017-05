später lesen Zahl der Gefährder gestiegen Düsseldorf und Duisburg sind Hochburgen von Islamisten FOTO: Gerhard Berger 2017-05-31T14:42+0200 2017-05-31T14:33+0200

Die Zahl der islamistischen Gefährder in Nordrhein-Westfalen ist im vergangenen Jahr erneut rasant gestiegen. Bonn bleibt Hochburg der Szene. Doch auch in Duisburg und Düsseldorf leben NRW weit mit am meisten Gefährder. Von Rüdiger Franz