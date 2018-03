Krebs, Depression und der Verlust eines geliebten Menschen. Das Leben hat Michael Schüürmann jüngst schwer geprüft. Doch er gibt nicht auf und schreibt eine Annonce, die viele Menschen bewegt. Von Anja Wollschlaeger

Er sucht bei Ebay "eine Wohnung im Grünen und am liebsten in der Nähe meiner Familie in Kaldenkirchen oder näherer Umgebung" und erklärt in einem längeren Text, dass er schmerzlich den Tod seines Ehemannes erleben musste. Auch auf seiner Facebook-Seite trauert Schüürmann öffentlich um seinen "geliebten, vertrauten Mensch Rainer". Viele Medien wie "Express", "Gala" oder "Huffington Post" berichteten über die Anzeige.

Im Dezember 2012 hatte Michael selbst die Diagnose Lungenkrebs verarbeiten müssen. Bei der Operation verlor er einen Teil seiner Lunge. In dieser Phase rückten er und sein Lebenspartner Rainer enger zusammen und heirateten. Sie zogen zur Miete in ein Haus auf dem Land. Anfang 2018 folgte der nächste Schock. Michael verlor seinen Mann, der an schweren Depressionen litt. Das Haus kann er sich allein nicht mehr leisten.

Nun sucht Michael dringendeine neue Bleibe für sich, den "mittelalten Neu-Witwer" und den "mittelkleinen Hund". Die Anzeige steht seit dem 28. April bei Ebay und wurde in den ersten fünf Tagen bereits mehr als 8000 Mal angesehen. Das ist Rekord. Doch trotz aller Aufmerksamkeit - bis Samstag hatte er noch kein einziges ernstgemeintes Angebot erhalten. Dabei ist er recht flexibel. Bis zu 500 Euro im Monat kann er ausgeben.

Während der Suche trifft ihn noch ein Schicksalsschlag. Seine Mutter ist vor wenigen Tagen gestorben, sagte er unserer Redaktion. Die Familie muss also den nächsten Trauerfall verarbeiten.