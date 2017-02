später lesen B481/B219 bei Münster Ehepaar stirbt bei Zusammenstoß mit Lkw FOTO: dpa, nwm gfh FOTO: dpa, nwm gfh 2017-02-19T08:30+0100 2017-02-19T08:30+0100

Zwei Eheleute sind bei einem schweren Verkehrsunfall im Münsterland getötet worden. Ein Lastwagen war am Samstagabend in Greven in den Wagen des Paares gekracht.