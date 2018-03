später lesen Feuer in Mehrfamilienhaus Ein Toter bei Wohnungsbrand in Gladbeck 2018-03-03T08:03+0100 2018-03-03T08:03+0100

Nach einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Gladbeck ist ein Mann tot gefunden worden. Das Feuer war am Freitagabend ausgebrochen.