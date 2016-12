Cannabis-Plantage in Essen gefunden

In Essen haben Einbrecher am ersten Feiertag alle Wohnungen eines Mehrfamilienhauses aufgebrochen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hunderttausend Euro. Die Polizei fand dabei zufällig eine kleine Cannabis-Plantage.

Die Einbrecher waren am 25. Dezember zwischen 21 Uhr und 22.20 Uhr in dem Haus an der Forstmannstraße/ Heskämpchen zugange. Offenbar von der Rückseite hebelten sie Balkontüren gewaltsam auf oder zerschlugen die Fenster, berichtet die Polizei. Die Täter stahlen zahlreiche Wertgegenstände und brachen auch mehrer kleine Tresore auf. Der Schaden liegt bei mehreren Hunderttausend Euro.

Gegen 22.20 Uhr kehrte ein Bewohner in seine Wohnung zurück. Er hörte Stimmen und Rufe von Männern in der Umgebung, schöpfte aber noch keinen Verdacht. Als er seine aufgebrochenen Türen erblickte, alarmierte er sofort die Polizei. Fast zeitgleich beobachtete ein sehr Anwohner drei Männer, die über die abschüssige Forstmannstraße zu einem Auto liefen. Rückwärts fuhr der wartende Fahrer in Richtung des Kreisverkehrs.

Die Polizisten stellten fest, dass quasi jede Wohnung des mehrstöckigen Wohnhauses aufgebrochen wurde. In einer Wohnung fanden sie zudem eine kleine Gärtnerei mit Cannabispflanzen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die professionell arbeitende Einbrecherbande möglicherweise gesehen haben. Auch wenn jemandem der dunkle Fluchtwagen aufgefallen ist, mit dem die mutmaßlichen Täter gegen 22.20 Uhr durch die Werdener Altstadt oder am Baldeneysee geflüchtet sind, soll er sich melden. Möglicherweise haben Unbekannte den Tatort bereits längere Zeit vor der Tat ausgekundschaftet, berichtet die Polizei. Auch dabei könnten abgelesene Kennzeichen den Ermittlungen des Einbruchskommissariats helfen.

Hinweise nimmt die Essener Polizei unter Telefon 0201-8290 entgegen.

