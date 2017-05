später lesen Einbruch in Köln Diebe brechen mit Vorschlaghammer bei Juwelier ein 2017-05-01T11:03+0200 2017-05-01T10:55+0200

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben ein oder mehrere Diebe ein Juweliergeschäft in der Breite Straße in Köln bestohlen. Dazu schlugen sie das Schaufenster und eine Vitrine mit einem Vorschlaghammer ein.

Helene Pawlitzki Crossmedia-Journalistin Düsseldorf

