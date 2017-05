Von Dortmund aus Bahn fahren? Am Dienstag nicht ganz leicht. Wegen des entgleisten ICE vom Vorabend läuft am Morgen nichts so wie sonst. Die Reisenden sind genervt, aber gefasst. Und viele sind froh, dass es nicht schlimmer gekommen ist. Von Helene Pawlitzki, Dortmund

Anatoli Kirbach hat ein Problem. Der 25-jährige Schmelzer ist Vorarbeiter in seinem Betrieb. Um acht hätte er bei der Arbeit in Witten sein sollen. Jetzt ist es fast neun – und ohne ihn, sagt er, können die anderen nicht anfangen.

Seit einer Stunde steht er im Nieselregen am Wendehammer, gleich rechts vom Hauptausgang des Dortmunder Hauptbahnhofs. Dort sollen eigentlich die Taxen abfahren, die den Zug nach Witten ersetzen. "Aber die fahren alle nach Dorstfeld", sagt er. Er klingt ein bisschen müde, aber gelassen. "Ich habe noch mal nachgefragt, bei der Info und den anderen Taxifahrern." Aber die Bahn sagt: Am Wendehammer warten. Und die Taxifahrer fahren da hin, wohin die Bahn sie schickt. Bisher lautet die Ansage offenbar: Dortmund-Dorstfeld.

"Das haben die nicht so schön gemacht", sagt Anatoli sanft. Als Vorarbeiter hätte er das hier anders organisiert. Wie ist die Stimmung bei ihm? "Bis jetzt geht's noch."

Am Montagabend war in Dortmund kurz vor dem Bahnsteig ein ICE entgleist, der auf dem Weg von Düsseldorf nach Berlin war. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Am Dienstagvormittag soll der verunglückte Zug geborgen werden. Zahlreiche Bahnlinien müssen umgeleitet werden oder fallen aus.

Reisende bekommen wenig Informationen

Das größte Problem der Reisenden am Dortmunder Hauptbahnhof an diesem Morgen: Informationen sind schwer zu beschaffen. Zwar sind alle bis auf einen Infoschalter geöffnet und in der Passage stehen Sicherheitsleute der DB, die bereitwillig Auskunft geben, soweit sie können.

Doch knapp die Hälfte der Gleise sind abgesperrt: die Gleise 2 bis 5, wo sonst Regionalzüge fahren, Gleis 6 und 7, wo unter anderem die S1 abfährt, und 8 bis 10, ein wichtiger Halt für Fernverkehrszüge in alle Himmelsrichtungen. Bei fast allen der 22 angezeigten Züge läuft ein Spruchband durch: Verspätung, Gleisänderung, Zugausfall. Bei manchen werden Gleise angezeigt, die am Morgen nicht in Betrieb sind. Die Folge: Das Reisezentrum ist gut gefüllt und vor den Infoschaltern in der Bahnhofshalle haben sich Schlangen gebildet, die bis zu den Eingangstüren reichen.

"Die Bahn kann ja nichts dafür"

Bettina Kruth (52) hat es schon ziemlich weit in der Schlange gebracht, aber ihr Zug nach Bielefeld sollte planmäßig jetzt abfahren und sie kennt das Gleis nicht. Fünf Minuten Verspätung sind angezeigt. "Aber jetzt losrennen bringt ja nichts, wenn ich nicht weiß, wohin." Auch sie wirkt entspannt, auch wenn sie "ziemlich frustriert" ist an diesem Morgen. "Aber die Bahn kann ja erst mal nichts dafür." Kruth fährt regelmäßig Zug und hat beobachtet, dass die Reisenden alle relativ ruhig und entspannt mit der Situation umgehen. Sie führt das auch auf die Angst vieler Menschen vor Terroranschlägen zurück. "Erst mal ist man froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Und dann sind wir alle irgendwie solidarischer geworden. Wir stecken gemeinsam in so einer Situation."

Weiter hinten in der Schlange wartet Christian Blank. Der Lehrer am Dortmunder Goethe-Gymnasium will gleich mit einer Schülergruppe zu den Deutschen Schulmeisterschaften im Handball nach Berlin fahren. Bevor die kommt, will er herausfinden, wo und wann der Zug fährt. Seine Hoffnung? "Dass wir problemlos nach Berlin kommen, natürlich." Er lächelt etwas ironisch. Sein Zug steht noch nicht mal an der Anzeigetafel.

