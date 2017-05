Am Montag, 1. Mai 2017, ist am Dortmunder Hauptbahnhof ein ICE entgleist. Noch am Dienstag waren mehrere Gleise gesperrt, es gab Ausfälle und Verspätungen. Am Dortmunder Hauptbahnhof steckten Pendler fest.

Am Montag, 1. Mai 2017, ist am Dortmunder Hauptbahnhof ein ICE entgleist. Noch am Dienstag waren mehrere Gleise gesperrt, es gab Ausfälle und Verspätungen. Am Dortmunder Hauptbahnhof steckten Pendler fest. weniger