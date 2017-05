später lesen Folge des April-Wetters Erdbeeren aus NRW dürften im Mai knapp bleiben FOTO: dpa FOTO: dpa 2017-05-02T19:42+0200 2017-05-03T11:01+0200

Die Erdbeer-Saison in NRW beginnt in diesem Jahr später als üblich. Das Angebot dürfte in den nächsten Wochen auch kleiner ausfallen als sonst. Nach den niedrigen Temperaturen im April beklagen die Landwirte Ernteausfälle.