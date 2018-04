später lesen Gelsenkirchen Erstes deutsches Festival für virtuelle Realität gestartet FOTO: SFIO CRACHO/ Shutterstock.com FOTO: SFIO CRACHO/ Shutterstock.com 2018-04-20T10:18+0200 2018-04-20T13:51+0200

Brille auf und abtauchen in Ozeane oder weit entfernte Sehenswürdigkeiten - das bietet Virtual Reality. In Gelsenkirchen hat am Donnerstag das bundesweit erste VR-Festival begonnen. Was Sie dort bis Sonntag erleben können.

Susanne Hamann Journalistin und Koordinatorin Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Susanne Hamann (ham) ist Koordinatorin des Ressorts Gut leben. zum Autorenprofil schließen