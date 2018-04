später lesen Straßen- und Clankriminalität 500 Menschen bei Großkontrolle in Essener Innenstadt überprüft 2018-04-29T11:51+0200 2018-04-29T12:02+0200

Bis in die Nacht hinein haben Beamte am Samstag rund 500 Menschen überprüft. Neben drei Festnahmen kam es zu zahlreichen Anzeigen und Verwarnungsgeldern. Mit der Aktion will die Polizei Stärke zeigen gegenüber Familienclans mit libanesisch-arabischen Hintergrund.

