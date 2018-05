Baby stirbt in Essen an schweren Kopfverletzungen

Die Essener Polizei hat eine 17-Jährige festgenommen, nachdem ihr Baby in der Uniklinik gestorben war. Auch der Vater des Kindes steht im Fokus der Ermittler.

Eine Mordkommission soll die genauen Tatumstände klären, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Der 22 Jahre alte Vater hatte das Kind am späten Sonntagabend in ein Mülheimer Krankenhaus gebracht. Von dort war es umgehend zur weiteren Behandlung in die Uniklinik nach Essen verlegt worden. Dort konnten die Ärzte aber nur noch den Tod des Mädchens feststellen.

Die Obduktion in der Essener Rechtsmedizin ergab, dass der Säugling massive Kopfverletzungen erlitten hatte. Die Eltern wurden am Mittwoch in Mülheim festgenommen.

(sef/dpa)