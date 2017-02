später lesen Parkplatz in Steele Treppe in Essen macht Autofahrern das Leben schwer Teilen

2017-02-02

In diese Falle tappt sogar die Polizei: Eine Treppe an einem Parkplatz in Essen-Steele wird Autofahrern regelmäßig zum Verhängnis. Weil die flachen Stufen aus dem Auto offenbar kaum zu sehen sind, poltern dort immer wieder Fahrzeuge herunter.

