Drei Großbrände in der Silvesternacht in Essen

In der Silvesternacht musste die Essener Feuerwehr zu drei Großbränden ausrücken. Unter anderem brannten etwa 2500 Reifen in einem Gewerbebetrieb. Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

Gegen 23.48 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Blumenfeldstraße im Nordviertel gerufen. Aus der Halle eines Gewerbebetriebes für Altreifen schlugen bei Eintreffen der Feuerwehr meterhoch Flammen in den Nachthimmel. Sie drohten auf zwei benachbarte Mehrfamilienhäuser überzugreifen, die deshalb von der Polizei geräumt wurden.

Wie sich im Verlauf der Löscharbeiten herausstellte, brannten etwa 2500 Reifen in der Baracke. Nachdem das Feuer gelöscht war und Schadstoffmessungen keine erhöhten Werte ergeben hatten, konnten die Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Der Betrieb wurde vollständig zerstört.

Der zweite Großbrand ereignete sich um 0.31 Uhr in der Hesslerstraße in Altenessen. Hier geriet aus bisher ungeklärter Ursache der Dachstuhl eines zweieinhalb geschossigen Wohn- und Geschäftshauses in Brand. Alle Bewohner konnten sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen. Der Dachstuhl und die obere Etage des Gebäudes wurden vollständig zerstört. Das Gebäude ist nach dem Brand unbewohnbar. Menschen wurden nicht verletzt, die Polizei barg aber drei tote Katzen aus dem Haus.

Gegen 3.30 Uhr rückte die Feuerwehr dann zum dritten Großbrand in die Gemarkenstraße/ Ecke Holsterhauser Straße in Holsterhausen aus. Im "Gemarhaus" brannte das komplette Flachdach des vorderen Turmgebäudes. Die Bewohner des Hauses wurden während der Löscharbeiten in einem Linienbus des örtlichen Verkehrsbetriebes betreut. Nach Ende der Löscharbeiten konnten alle Bewohner in das Gebäude zurückkehren. Ein großes Problem stellte allerdings das gefrierende Löschwasser an den Einsatzstellen dar. Es musste abgestreut werden.

Bei allen Einsatzstellen hat die Kriminalpolizei die Ermittlung zur Brandursache aufgenommen.

