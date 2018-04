Die Essener Polizei hat zwei Verdächtige festgenommen, die eine 17-Jährige in einer U-Bahn-Station mit einer Flasche angegriffen haben sollen. Ein 16-Jähriger hatte sich selbst gestellt, ein zweiter junger Mann wurde in Solingen festgenommen. Der 15-Jährige, der vergangene Woche festgenommen wurde, war an der Tat offenbar nicht beteiligt.

Einer der Festgenommenen, ein 16-Jähriger aus Recklinghausen, hat sich am Dienstagabend am Haus des Jugendrechts in Essen gestellt. Das sagte Peter Elke, Sprecher der Essener Polizei, unserer Redaktion auf Anfrage. Im Rahmen der Ermittlungen habe es bereits Hinweise auf den Jugendlichen gegeben. Die Polizei sei bereits an seinen Wohnanschriften in Recklinghausen und Wuppertal gewesen, habe ihn dort aber nie angetroffen.

"Vermutlich wurde durch die Öffentlichkeitsfahndnung der Druck auf den Jugendlichen groß, sich zu stellen", sagte Elke. Gemeinsam mit seinen Eltern sei er am Dienstag zum Haus des Jugendrechts gekommen. Dort habe die Polizei ihn gegen 19 Uhr vorläufig festgenommen. "Er wurde bereits vernommen und hat die Tat heute Morgen eingeräumt, nachdem er sie gestern noch bestritten hatte", sagte Elke unserer Redaktion.

Zweiter Verdächtige kommt aus Solingen

Der 16-Jährige nannte der Polizei auch einen mutmaßlichen Mittäter, einen Mann aus Solingen. Dieser wurde von der Polizei am Mittwoch in Solingen festgenommen. Er soll im Tagesverlauf vernommen werden. Wie alt der mutmaßliche zweite Täter ist, konnte Elke noch nicht sagen.

Die Polizei hatte mit einem Video nach zwei Unbekannten gefahndet, nachdem eine 17-Jährige an einer U-Bahn-Haltestelle hinterrücks mit einer Flasche geschlagen worden war. Der Jugendlichen war es gelungen, die Täter in die Flucht zu schlagen.

15-Jähriger wohl nicht an Tat beteiligt

Vergangene Woche hatte die Polizei bereits einen 15-Jährigen festgenommen. Zeugen hatten angegeben, dass sie ihn ihm den Täter wiedererkennen würden. Doch der Jugendliche bestritt die Tat. "Wir haben nach Beweisen gesucht, Zeugenaussagen sind hier nicht ausreichend", sagte Elke.

Mittlerweile gehe die Polizei davon aus, dass der 15-Jährige an dem Angriff auf die junge Frau nicht beteiligt war. "Er sitzt aber noch in Haft", sagte Elke. Er stehe in Verdacht, an einem Raub auf einen Bundespolizisten in Bochum beteiligt gewesen zu sein. Derzeit spreche man sich mit den Behörden in Bochum ab, wie im Falle des Jugendlichen weiter verfahren werden soll.

"Es deutet viel darauf hin, dass der brutale Angriff auf die 17-Jährige aufgeklärt ist", sagte Elke. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

(lsa)