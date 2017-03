In Essen muss am Donnerstagnachmittag ein Blindgänger entschärft werden. Die Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg wurde bei Bauarbeiten im Stadtteil Frohnhausen gefunden. Während der Entschärfung muss eine Bahnstrecke gesperrt werden.

Der Krisenstab in Essen berät noch über den genauen Zeitplan, sagte eine Sprecherin der Stadt Essen. Fest steht aber, dass um den Fundort an der Straße "Breilsrand" an der Grenze zu Mülheim die Menschen im Umkreis von 250 Metern ihre Häuser und Büros verlassen müssen. Im Umkreis von 500 Metern dürfen Anwohner ihre Wohnungen nicht verlassen und sollten sich nicht in der Nähe von Fenstern aufhalten. Kraftfahrzeuge sollen vorsorglich aus dem Bereich gefahren werden. Im Bereich, der evakuiert werden muss, liegt auch eine Grundschule, in der allerdings nur bis 13 Uhr unterrichtet wurde und jetzt ohnehin leer ist.

Bahnstrecke muss gesperrt werden

In der Nähe des Fundorts der Fünf-Zentner-Bombe ist aber auch eine Hauptstrecke der Bahn, die während der Entschärfung im Laufe des Nachmittags gesperrt wird. Dann müssen die Züge in den Bahnhöfen warten. Davon betroffen sind nach Informationen der Stadt Essen die S-Bahnlinien 1 und 3, sowie die Regionalexpress-Züge RE1, RE2, RE6, RE11, RE42.

Außerdem sind der Terrassenfriedhof, das Handballleistungszentrum und die Helmut Rahn Sportanlage betroffen. Autofahrer werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren.

In der Herder Schule am Postreitweg 76 wurde eine Betreuungsstelle eingerichtet. Aktuelle Informationen zur Bombenentschärfung gibt es auch auf Stadtportal Essen, dem offiziellen Facebook-Account der Stadt Essen und auf der Homepage der Stadt Essen Das Bürgertelefon ist unter der Nummer 1238 888 zu erreichen.

