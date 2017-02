Ein unbekannter Mann tankt seit September 2016 immer wieder in verschiedenen Städten im Ruhrgebiet, ohne zu bezahlen. Die Polizei sucht mit einem Foto nach einem Verdächtigen.

Das Foto stammt von einem Betrug vom 26. September 2016. Damals tankte ein Unbekannter an der Esso-Tankstelle an der Sterkrader Straße in Recklinghausen seinen schwarzen Mercedes und fuhr dann ohne zu zahlen vom Tankstellengelände. Ermittlungen ergaben, dass das Kennzeichen des Autos in Bottrop gestohlen worden war.

Der Polizei zufolge soll der Verdächtige im Zeitraum zwischen dem 20. September 2016 bis 20. Januar 2017 weitere Tankbetrügereien in Oberhausen, Essen und Gelsenkirchen begangen haben.

Die Polizei bittet um Hinweise. Wer Angaben zu dem Foto machen kann, soll sich unter der Telefonnummer 0800/2361 111 melden.

(lsa)