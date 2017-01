später lesen Vorbild beim Umweltschutz Essen ist jetzt "Grüne Hauptstadt Europas" FOTO: Imago FOTO: Imago Teilen

2017-01-21

Mit Essen hat die EU-Kommission die einstige Montanhauptstadt Deutschlands für 2017 zum Vorbild in Sachen Umweltschutz ausgesucht. Als "Grüne Hauptstadt Europas" will die Stadt an der Ruhr nun ein Jahr lang zeigen, wie lebenswert sie ist - und wie grün.