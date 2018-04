später lesen Zwei Festnahmen Polizei findet Leiche mit Gewaltspuren in Essen FOTO: WTV-News/Weber 2018-04-17T07:01+0200 2018-04-17T07:01+0200

Die Polizei hat in Essen die Leiche eines Mannes gefunden. An seinem Körper waren Spuren schwerer Gewalt erkennbar. Zwei verdächtige Männer wurden in der Nähe des Tatorts festgenommen.