Verdächtiger Gegenstand in Essen Polizei nimmt 31-Jährigen in Oberhausen fest 2017-02-28T13:07+0100

Dienstagnacht hat ein Spezialeinsatzkommando einen 31-Jährigen in Oberhausen festgenommen. Er soll in Essen einen verdächtigen Gegenstand hinterlassen haben. Dieser war am Montagnachmittag gesprengt worden.