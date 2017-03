später lesen Essen Polizei findet zerlegte Kuh im Hinterhof FOTO: Rene Anhuth 2017-03-04T19:52+0100 2017-03-04T19:46+0100

Ein nicht alltäglicher Fund am Samstag in Essen-Altenhessen: Mitten in einem Hinterhof lag ein abgetrennter Kuhkopf. Anwohner alarmierten am Nachmittag die Polizei.

Daniel Fiene
Redakteur





