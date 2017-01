Die Polizei hatte am Dienstag das Foto eines Mannes veröffentlicht. Er soll in Essen eine Frau sexuell belästigt haben. Nun haben sich zahlreiche Zeugen gemeldet – und zum Fahndungserfolg beigetragen.

Laut Polizei konnten die Ermittler mithilfe der Zeugenhinweise den mutmaßlichen Sex-Täter festnehmen. Er soll am 12. August an der U-Bahn-Haltestelle Berliner Platz eine 30-Jährige bedrängt und begrapscht haben. Die Ermittlungen gegen den 19-Jährigen dauern an.

(lsa)