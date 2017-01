Die Essener Polizei sucht einen Mann, der an einer U-Bahn-Station eine Frau sexuell belästigt haben soll. Sie hat Fotos aus einer Überwachungskamera veröffentlicht und bittet um Hinweise.

Laut Polizei soll der unbekannte Mann afrikanischer Herkunft die 30 Jahre alte Frau am Freitag, 12. August, gegen 18.15 Uhr verfolgt haben, als sie an der U-Bahn-Haltestelle Berliner Platz in Richtung Universität ging. An einem Treppenaufgang soll der Mann die Frau begrapscht und bedrängt haben.

Die Polizei hat nun ein Foto aus einer Überwachungskamera veröffentlicht und bittet Zeugen um Hinweise. Sie werden unter der Telefonnummer 0201-8290 entgegen genommen.

(lsa)