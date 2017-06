Großfahndung in Essen

In Essen ist am Mittwochvormittag eine Seniorin mit einem Messer lebensgefährlich verletzt und ausgeraubt worden. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach dem Täter.

In Essen läuft aktuell läuft eine Großfahndung im Bereich des Lührmannwalds auf der Margarethenhöhe. Dort soll gegen 11 Uhr ein großer, dünner Mann in schwarzer Kleidung und schwarzer Pudelmütze die 78-jährige Frau überfallen und ihr lebensgefährliche Verletzungen zugefügt haben.

Der Mann stach der Frau demnach mit einem großen Messer in den Oberkörper, stahl ihre Handtasche und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Essenerin konnte sich noch mit den schweren Verletzungen zu einer Anwohnerin schleppen, von wo aus die Polizei informiert wurde. Mittlerweile ist sie in einem Krankenhaus.

Mit einem Großaufgebot sucht die Polizei den Bereich rund um den Wald ab und bittet Zeugen, die einen schwarz gekleideten Mann mit schwarzer Pudelmütze sehen, sich unter der Notrufnummer 110 zu melden. Außerdem warnt sie davor, den Tatverdächtigen anzusprechen, weil er laut Polizei bewaffnet und gefährlich ist.

(see)