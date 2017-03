später lesen Polizei fahndet mit Fotos Räuber überfallen Elfjährigen in Essen FOTO: Polizei Essen FOTO: Polizei Essen 2017-03-03T08:28+0100 2017-03-03T08:28+0100

Am Montagnachmittag sollen zwei Männer einen Elfjährigen an einer Bushaltestelle in Essen-Stoppenberg überfallen und sein Handy geraubt haben. Überwachungskamera-Fotos sind die Täter zu sehen. Die Polizei bittet um Hinweise.