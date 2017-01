später lesen Möbelstücke fangen Feuer Essener Schule wegen Brand evakuiert FOTO: dpa, rwe axs FOTO: dpa, rwe axs Teilen

Twittern





2017-01-17T12:49+0100 2017-01-17T13:54+0100

Eine Essener Schule ist am Dienstagmorgen wegen eines Feuers in einem Klassenzimmer evakuiert worden. Der Brand konnte noch am Vormittag gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.