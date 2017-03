Essen: Stadt schließt Metzgerei nach Fund von Kuhkopf

Nachdem in einem Essener Hinterhof ein abgetrennter Kuhkopf gefunden worden war, hat die Stadt nun Konsequenzen gezogen: Die dort ansässige Metzgerei wurde geschlossen.

Das bestätigte die Essener Stadtsprecherin Hannah Hettinger unserer Redaktion. Grund für die Schließung sei die Nichteinhaltung der Hygiene-Vorschriften. "Weitere Vorfälle wie der vom Wochenende sind uns nicht bekannt", sagte Hettinger.

Am Samstag hatten Anwohner des Hauses in der Karlstraße in Altenessen die Polizei verständigt, nachdem sie im Hinterhof einen abgetrennten Kuhkopf und mehrere Kuhfüße vorgefunden hatten. Die Beamten und hinzugezogene Veterinäre stellten fest, dass das Tier in den dortigen Räumen zerlegt worden war. Ob es auch dort getötet wurde, ließ sich zunächst nicht feststellen.

Laut einem Bericht der "WAZ" will auch der Besitzer der Immobilie die Reißleine ziehen und den erst vor einem halben Jahr geschlossenen Mietvertrag mit der Metzgerei kündigen.

(csr)