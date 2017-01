später lesen "Polenböller" Unbekannte sprengen Briefkasten in Essen in die Luft FOTO: Rene Anhuth / ANC-NEWS Teilen

Twittern





2017-01-24T07:20+0100 2017-01-24T07:14+0100

In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte in Essen einen Briefkasten gesprengt - vermutlich mit so genannten "Pollenböllern". Durch die Detonation wurden große Teile des Hauseingangs beschädigt. Die Polizei glaubt, dass es ein gezielter Angriff war.