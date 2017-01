später lesen Heizung ausgefallen Tagelang kältefrei für Schüler in Essen Teilen

2017-01-26T15:51+0100 2017-01-26T15:49+0100

An einem Berufskolleg in Essen-Huttrop ist diese Woche für mehrere Tage der Unterricht für einige Klassen ausgefallen. Weil eine Heizung kaputt ist, war es in den Klassenzimmern zu kalt. Die Schule behilft sich mit einem mobilen Ersatzgerät. Von Antje Seemann