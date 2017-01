Am Mittwoch sind etwa 900 Schafe durch den Essener Stadtteil Freisenbruch gelaufen. Ein Anwohner machte ein Video von dem kuriosen Treiben und teilte es bei Facebook. Was wollten all die Schafe auf der Straße?

Manch einen Autofahrer mag die Schafherde, in deren Mitte er sich am Mittwochmorgen auf der Freisenbruchstraße in Essen plötzlich wiederfand, sicher überrascht haben. 900 Schafe waren dort unterwegs, mitten auf der Straße. Wenn mal eines an der Kreuzung falsch abbiegen wollte, sorgte ein Schäferhund schnell für Ordnung und trieb es zur Herde zurück. Auch der Linienbus wurde gekonnt umrundet.

Ein Video dieses Treibens sorgt derzeit in der Facebook-Gruppe Essen-Freisenbruch für Furore. Über 29.000 Mal wurde es aufgerufen, über 380 Fans klickten "Gefällt mir". Die Nutzer amüsieren sich über das ungewöhnliche Vorkommnis vor ihrer Haustür. "Herrlich und sowas mitten in der Großstadt", schreibt einer. "Schön, da wurde die Rennstrecke mal eine kurze Zeit beruhigt", meint ein anderer in Bezug auf die Autos, die durch die Schafe ungewollt ausgebremst wurden.

Die Herde war übrigens nicht etwa ausgebrochen - sie war ganz planmäßig auf der Freisenbrucher Straße unterwegs. Die Tiere waren auf dem Weg zu Bauer Ridder in der Rodenseelstraße in Essen. "Die Schafe gehören Schäfer Münstermann aus Hattingen. Im Winter zieht er mit den Tieren durchs Revier und grast dabei mehrere Weiden ab", sagte Gabi Ridder dem Portal "derwesten.de". Die nächste Station der Tiere: Der Bauernhof der Ridders. "Sie sind gut angekommen" postete Christian Ridder dann auch gegen 11 Uhr zusammen mit einem Foto unter das Video in der Freisenbrucher Facebook-Gruppe. Die Schafe werden jetzt einige Zeit auf dem Bauernhof bleiben. Danach geht es weiter zur nächsten Futterstelle - wieder über die Straßen Essens.

FOTO: Freisenbrucher.de

(lsa)