Die Essener Tafel zur Verteilung von Lebensmittelspenden an Bedürftige hält trotz heftiger bundesweiter Kritik an ihrem Aufnahmestopp für Ausländer fest. Das ist das Ergebnis einer Krisensitzung des Vorstands am Dienstagmittag.

